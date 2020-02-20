Evde bu uyarılara dikkat! Kansere sebep oluyor
Evde ne kadar temizlik yaparsak yapalım yine de bakterilerlerle karşı karşıya kalabiliyoruz ve bu bakteriler sağlığımızı fena halde tehdit ediyor. Peki kansere kadar neden olan bu bakteriler evimizin nerelerinde işte yanıtı...
Bulaşık süngeri: Sürekli elimizde olan bulaşık süngeri milyonlarca bakteri taşıyor. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki bir bulaşık süngerinin santimetrekaresinde 50 bin bakteri yaşıyor. Bu nedenle bu süngerleri haftada bir mutlaka değiştirmeli ya da her gün çamaşır suyunda bekletmelisiniz.
Musluklar: Gün içerisinde en sık kullandığımız musluklar sürekli su akıyor diye kirli olmaz diye düşünmeyin bu bölgeleri sık sık temizleyin. Bilim insanları bir mutfak musluğunun santimetrekaresinde 6 bin bakteri yaşadığını söylüyor.
Bilgisayar: Gün boyunca sürekli kullandığımız elimizin altından eksik etmediğimiz bilgisayarlarımızıda sık sık temizlememiz gerekiyor ellerinizle dokunduğunuz her türlü yerden aldığınız bakterileri burada biriktiriyorsunuz. Bu nedenle bilgisayarın ekranı ile birlikte klavyesinide mutlaka temizleyin.
Halılar: Halıların, ne kadar temizlersek temizleyelim, her türlü bakteriyi içinde barındırmaktadır. Yine de dışarıdaki her türlü mikrobu ayaklarımızla halımıza taşıdığımızı bilmeli ve her gün mutlaka temizlemeliyiz.