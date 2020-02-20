Evde bu uyarılara dikkat! Kansere sebep oluyor

Bulaşık süngeri: Sürekli elimizde olan bulaşık süngeri milyonlarca bakteri taşıyor. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki bir bulaşık süngerinin santimetrekaresinde 50 bin bakteri yaşıyor. Bu nedenle bu süngerleri haftada bir mutlaka değiştirmeli ya da her gün çamaşır suyunda bekletmelisiniz.