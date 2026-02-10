Evde bir deri bir kemik çıplak halde bulundu! Müge Anlı'da ortaya çıkan dehşet evi
İSTANBUL Gaziosmanpaşa'da 74 yaşındaki Ünzile Mangaz'ın ölümü sonrası komşuların ihbarlarıyla korkunç bir olay gün yüzüne çıktı. Annenin ölümünün ardından evde kalan 2 kız kardeşden Sema Güler, bir deri bir kemik kalmış halde bulundu. Aç kalan kızın bedenindeki yaralar dikkat çekerken, sadece ekmek içiyle beslenmeye çalıştığı ortaya çıktı.
İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir apartman dairesinde yaşanan insanlık dramı, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gün yüzüne çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine ele alınan olayda, 74 yaşındaki Ünzile Mangaz'ın iki kızıyla birlikte yaşadığı evde korkunç koşullar olduğu iddia edildi. Yapılan araştırmada Ünzile Mangaz'ın geçtiğimiz hafta hayatını kaybettiği belirlendi.
"BİZİ KURTARIN, YATAĞA BAĞIMLI KIZIMI DÖVÜYOR" ÇIĞLIKLARI
Yaklaşık beş yıldır aynı binada yaşayan komşular, Ünzile Mangaz hayattayken sık sık yardım çığlıkları duyduklarını anlattı. Komşuların iddiasına göre yaşlı kadın, büyük kızının hasta ve yatağa bağımlı olan kardeşine şiddet uyguladığını söyleyerek defalarca "Bizi kurtarın, kızımı dövüyor" diye bağırdı. Mangaz'ın ölümünden sonra evden gelen seslerin tamamen kesildiği ifade edildi.
ANNE BAKIMSIZLIK NEDENİYLE VEFAT ETTİ
Mahalle sakinleri, Ünzile Mangaz'ın ölümünün ardından eve polis ekiplerinin geldiğini, cenazenin kimsesizler mezarlığına defnedildiğini aktardı. Komşular, yaşlı kadının uzun süredir bakımsız kaldığını ve yeterli beslenemediğini, ölümünde bu durumun etkili olduğunu öne sürdü.
GENÇ KADIN BİR DERİ BİR KEMİK KALMIŞ
Eve giren bazı komşular, camları kararmış, eşyasız ve son derece bakımsız bir ortamla karşılaştıklarını söyledi. İsminin Sema olduğu belirlenen genç kadın ise bir deri bir kemik halde kalmış şekilde bulundu.