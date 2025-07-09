Evde bakım, SED ve engelli aylığına zam! Yeni tutarlar belli oldu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, memur maaş katsayısındaki artışın ardından sosyal yardım ödemelerine de zam yapıldığını duyurdu. Evde bakım desteği, SED ve koruyucu aile ödemeleri, engelli ve yaşlı aylıkları yükseltildi. İşte tüm detaylar..
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinin artırıldığını belirterek, bu kapsamda evde bakım yardımının 11 bin 702 liraya, Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemesinin de 8 bin 198 liraya, koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalamasının 13 bin 096 liraya yükseldiğini açıkladı.
Bakan Göktaş, yaptığı açıklamada Temmuz ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenlemeyle birlikte sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinde artışa gidildiğini duyurdu.
SOSYAL DESTEK TUTARLARI GÜNCELLENDİ
Sosyal hizmet ve yardımların erişilebilirliğini ve etkinliğini artırmak için çalıştıklarını vurgulayan Göktaş, Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde hiçbir vatandaşı geride bırakmama hedefiyle hareket ettiklerini bildirdi.
Değişen ihtiyaçlara cevap verecek yeni hizmet modelleri oluşturmaya ve gelecekte ortaya çıkabilecek risklere karşı proaktif çözümler üretmeye devam edeceklerinin altını çizen Göktaş, bu yaklaşımın düşük gelirli birey ve ailelerin ihtiyaçları doğrultusunda daha kapsamlı ve sürdürülebilir bir şekilde desteklenmelerini sağlayacağını kaydetti.