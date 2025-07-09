Evde bakım, SED ve engelli aylığına zam! Yeni tutarlar belli oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinin artırıldığını belirterek, bu kapsamda evde bakım yardımının 11 bin 702 liraya, Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemesinin de 8 bin 198 liraya, koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalamasının 13 bin 096 liraya yükseldiğini açıkladı.