Evde bademcik iltihabını gidermenin yolları!

Bademcik şişmesinin belirtileri neler?

Şişmiş bademciklere ek olarak bademcik iltihabı, aşağıdakiler de dahil olmak üzere diğer bazı semptomlarla ortaya çıkabilir:

-Boğaz ağrısı

-Tahriş olmuş, kırmızı bademcikler

-Bademcikler üzerinde beyaz ya da sarı lekeler

-Boynun yanlarında ağrı

-Yutma güçlüğü

-Ateş

-Baş ağrısı

-Ağız kokusu

-Yorgunluk