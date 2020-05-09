Evde bademcik iltihabını gidermenin yolları!
Koronavirüs önlemleri kapsamında evde olmaya riayet ettiğimiz şu günlerde hastaneye gitmeden, evde bademcik iltihabını gidermenin yollarını paylaştık. İşte bademcik şişmesine iyi gelen formüller!
Boğazın iki yanında bulunan ve oval şekilli yumuşak doku kitleleri olan bademcikler, lenfatik sistemin önemli parçalarını oluşturuyor. Bademcik şişmesini genellikle boğaz enfeksiyonları yaratıyor.
Bademcik nedir?
Bademcik, vücudu hastalık ve enfeksiyondan koruyan lenfatik sistemin önemli bir parçasıdır. Ağız yoluyla giren virüs ve bakterilere karşı ilk savunma kapısı bademciklerdir.
Bademcik şişmesinin belirtileri neler?
Şişmiş bademciklere ek olarak bademcik iltihabı, aşağıdakiler de dahil olmak üzere diğer bazı semptomlarla ortaya çıkabilir:
-Boğaz ağrısı
-Tahriş olmuş, kırmızı bademcikler
-Bademcikler üzerinde beyaz ya da sarı lekeler
-Boynun yanlarında ağrı
-Yutma güçlüğü
-Ateş
-Baş ağrısı
-Ağız kokusu
-Yorgunluk
Bademcik şişmesine ne iyi gelir?
Hekime başvurmadan önce ya da tedaviniz ile birlikte evde yapabileceğiniz uygulamalar, bademciklerinizdeki rahatsızlığın azalmasına destek olabilir. Bunlar şu şekilde sıralanabilir: