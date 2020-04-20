Evde açma nasıl yapılır pastaneden çıkmış gibi!
Evde bol bol zaman geçirdiğimiz bu dönemde dışarıda yemeyi özlediğiniz pastane açması yapmanın tam zamanı! İşte malzeme listesi ve tarifi ile açma yapımı!
Malzemeler
2 yumurta
1 su bardağı su
1 su bardağı sıvı yağ
1,5 su bardağı süt
1 paket yaş maya
3 yemek kaşığı şeker
1 yemek kaşığı tuz
Aldığı kadar un
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Isıttığınız süt ve suyun yarısını kabın içerisine alın. İçine maya ve şekeri de ekleyip elinizle eritin. Üzerine biraz un ekleyin ve karıştırın.
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Bir kaç dakika beklettikten sonra diğer sıvı malzemeleri, yumurta akını, unu ve tuzu ekleyip yoğurmaya başlayın.
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Unu hamurun kıvamına göre azar azar ekleyin. Hafif ele yapışır kıvama gelince üzerini bir bez ile örtün ve 30-45 dakika mayalanması için bekleyin.
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