Evcil hayvan satışları sokağa çıkma yasakları sonrası patladı ancak işin içinde çıkar var
TÜRKİYE'de koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı tedbirleri evcil hayvan satışlarını ciddi oranda artırdı. Ancak işin aslı hayvan sevgisinden ziyade çıkarla ilgili...
Bilindiği üzere koronavirüs salgını nedeniyle 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonları ve resmi tatil günleri için uygulanan sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Sokağa çıkma yasakları sonrası ilginç bir bilgi ortaya çıktı. Evcil hayvan satışları bu süreçte patladı. Ancak sebebi öyle düşünüldüğü gibi hayvan sevgisinden ötürü değil, işin içinde bariz çıkar ilişkisi var..
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde koronavirüs salgını döneminde hayvan satışları ciddi oranda arttı. Vatandaşların kısıtlama döneminde sokağa çıkabilmek için özellikle köpek satın aldığı belirtildi. 12 yıldır petshop işletmeciliği yapan Burak Eren, daha önce ayda 4-5 hayvan satışı yaptığını belirterek, koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşların evlerinde kalmasıyla, hem çocukları, hem de kendileri için kedi ve köpek aldıklarını söyledi.
'Köpekle dışarıya çıkıyorlar'
Vatandaşların, kısıtlamada, ikametin önünde zorunlu ihtiyacını gidermesine izin verildiği için köpek satın aldıklarını belirten Eren, şunları söyledi: "Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı var. Koronavirüs çıktığından beri kedi ve köpek satışlarına da yoğun bir talep oluyor. Kedi ve köpeği olan vatandaşlar, veterinere götürmekte serbestler. Tabii bundan dolayı vatandaşlar kedi ve köpeklere yoğun rağbet gösteriyorlar. Talebi karşılamaya çalışıyoruz. Vatandaşlar hafta sonu evde sıkılmıyor. Kedi ve köpek ile vakit geçiriyorlar. Evde evcil hayvan bakmak hem psikolojik olarak rahatlatıyor, hem de özellikle çocuklarda kişisel gelişimlerini olumlu yönde etkiliyor."
''Yurt dışından evcil hayvan gelmiyor''
Gelen taleplerin arttığını ve karşılamak için çalıştıklarını söyleyen Eren, "Şu anda talepleri karşılamaya çalışıyoruz. Çok yoğun bir talep var. Yurt dışından giriş ve çıkışlar yasak olduğu için evcil hayvan maalesef gelmiyor. Yerli üreticilerden temin etmeye çalışıyoruz. Diğer petshop'çu arkadaşlarımızın da talepleri olduğundan dolayı zorlanıyoruz. Daha çok ufak ırklara talep var" dedi.