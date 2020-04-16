Ev yapımı zeytin ezmesi tarifi!
Ekmeğe sürüp sürüp yemelik ev yapımı zeytin ezmesini kimler sevmez ki! Kahvaltılarımızın baş tacı zeytini ekmekle buluşturan zeytin ezmesi malzemeleri ve hazırlanışı ile sizlerle...
Malzemeler
1 kase siyah zeytin(Yaklaşık 250 gram)
1,5 adet limon
1 çay bardağı zeytinyağı
3 diş sarımsak
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı nar ekşisi
1 çay kaşığı kekik
16
Zeytinlerin çekirdeklerini çıkartın. Sarımsakların kabuklarını soyun.
Rondoya sarımsakları koyun ve inceltin.
26
Çekirdeklerini çıkarmış olduğunuz zeytinleri rondoya ekleyin.
36
Üzerine limon suyu, nar ekşisi ve zeytinyağını ekledikten sonra, güzelce çekin.
46