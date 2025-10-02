Ev ve kira fiyatları düşecek mi? Projeler vatandaşın işine yarar mı?

Sektör temsilcileri, 500 Bin Sosyal Konut Projesi’ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilecek 500 Bin Sosyal Konut Projesi ile 81 ilde afet riskine karşı güvenli ve uygun maliyetli evler inşa edilecek.