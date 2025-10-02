BIST 11.083
Ev ve kira fiyatları düşecek mi? Projeler vatandaşın işine yarar mı?

Yakın zamanda detayları açıklanacak 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nin konuta erişimi artıracağını belirten sektör temsilcileri ilk kez üretilecek kiralık sosyal konutların da bu alanda yaşanan arz sıkıntısına olumlu katkı sunacağını bildirdi

Sektör temsilcileri, 500 Bin Sosyal Konut Projesi’ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilecek 500 Bin Sosyal Konut Projesi ile 81 ilde afet riskine karşı güvenli ve uygun maliyetli evler inşa edilecek.

Deprem bölgesinin yeniden inşasıyla edinilen tecrübe, yıl sonunda 81 ili kapsayan yeni bir inşa seferberliğine dönüştürülecek ve TOKİ eliyle 81 ilde 500 bin konut hayata geçirilecek. Proje kapsamında TOKİ eliyle proje kapsamında İstanbul'da ilk kez "kiralık konut projesi" hayata geçirilecek.

Söz konusu kampanyanın detayları yakın zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.

"KONUTA ERİŞİMİ ARTIRACAK"

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Genel Başkanı Hakan Akdoğan, 500 bin konut üretiminin her zaman dile getirdikleri arz-talep dengesine ilişkin büyük önem arz ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

