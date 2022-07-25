Ev ücretlerini şikayet eden Nazan Öncel'e, Cenk Eren'den şok eden cevap! Hiç beklemiyordu

Şarkıcı Nazan Öncel sosyal medya hesabından ev fiyatlarına isyan etti. Paylaştığı videoyla Taksim'de satılık bir ev fiyatının 13 milyon olmasına tepki gösterdi. Ünlü şarkıcının o videosunun altına Cenk Eren öyle bir yorum yaptı ki, görenler hayrete düştü. Bakın şarkıcı Eren'in Öncel'e verdiği bomba yanıt ne...