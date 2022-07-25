Ev ücretlerini şikayet eden Nazan Öncel'e, Cenk Eren'den şok eden cevap! Hiç beklemiyordu
Şarkıcı Nazan Öncel, ev fiyatlarına isyan ettiği bir video yayınladı. Sosyal medya hesabında paylaştığı bu videoya Cenk Eren'den şok eden sözler geldi. Eren'in yanıt niteliğindeki yorumunu görenlerin ağzı açık kaldı. Bakın Öncel'in paylaştığı o isyan videosuna Cenk Eren'in yaptığı o çok konuşulan yorum ne...
Şarkıcı Nazan Öncel sosyal medya hesabından ev fiyatlarına isyan etti. Paylaştığı videoyla Taksim'de satılık bir ev fiyatının 13 milyon olmasına tepki gösterdi. Ünlü şarkıcının o videosunun altına Cenk Eren öyle bir yorum yaptı ki, görenler hayrete düştü. Bakın şarkıcı Eren'in Öncel'e verdiği bomba yanıt ne...
'Gitme Kal Bu Şehirde', 'Aşkım Baksana Bana', 'Hay Hay', 'Geceler Kara Tren', 'Nereye Böyle', 'Gidelim Buralardan', 'Ukala Dümbeleği' gibi şarkıları dillere dolanan, "Sokak Kızı" lakabıyla da anılan 66 yaşındaki şarkıcı ve söz yazarı Nazan Öncel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımıyla dikkat çekti.
Pahalı ev fiyatlarından dert yanan Nazan Öncel, Instagram hesabından bir video yayınladı.
Paylaştığı videoya ''1+1 daire bu sözünü ettiğim. Yuh ki ne yuh. Elitmiş, yemişim elitini. Hele kiralar; neyse sustum...'' notunu düşen ünlü sanatçı,