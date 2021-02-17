Ev sahibine para ödemesi bekleniyordu Defne Samyeli ev sahibinden 20 bin TL aldı
Defne Samyeli, ev sahibiyle mahkemelik oldu. Kirasını ödemediği iddia edilen Samyeli'ye ev sahibinin 20 bin TL ödemesine karar verildi.
İş insanı Yusuf Araz, 2 yıldır kira borcunu ödemediği iddiasıyla haciz işlemi başlattığı Defne Samyeli'ye tahliye ve alacak davası açmıştı.
Olumlu sonuçlanan dava sonrası Samyeli, 234 bin 671 TL'lik ödemeyi yapmış ve evden tahliyesini erteletmişti. Ancak aralarında suların durulmadığı ikiliden Defne Samyeli, yaşadıkları karşısında tazminat davası açarak olayı daha da büyütmüştü.
Mahkeme, açılan bu davayı da değerlendirerek, neticeye ulaştırdı. Buna göre mahkeme heyeti, Samyeli'nin manevi tazminatını kısmen kabul ederek Yusuf Araz'ın 20 bin lira ödemesi yönünde karar verdi.
Defne Samyeli'nin kardeşi Sühan Samyeli, ablasıyla ev sahibi Yusuf Araz arasında geçen konuşmayı anlatmıştı.