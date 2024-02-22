Ev sahibi olmak isteyene müjde geldi! 500 bin TL karşılıksız destek paketi işte şartlar
Ev alacaklara ve konutlarını onaracaklara devletten karşılıksız destek paketi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal yardım kapsamında yapılan destekleri artırdı. Ev alacaklara 500 bin TL'ye kadar destek sunulan pakette, konut onarımında da 35 bin, 70 bin, 100 bin, 300 bin gibi yardımlar sağlanacak. Söz konusu destek paketinden yararlanmak için 6 ay ve 12 ay detayı dikkat çekti. Peki 500 bin TL'lik destek paketinden kimler yararlanacak, şartlar neler? İşte tüm detaylar...
500 bin TL'lik destek paketi geliyor. Ev alacaklara, konutlarını onaracaklara yardım etmek için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kolları sıvadı. Alınan kararla birlikte sosyal yardım desteklerinde artışa gidildi. Atılan yeni adımlar kapsamında yaşlı ve engelli maaşlarına zam yapılırken; ev alacaklara veya evini onaracaklara da destek sağlanacak. Söz konusu destek miktarı 500 bin TL'ye kadar yükselirken; duruma göre 35 bin TL, 70 bin TL, 100 bin TL ve 300 bin TL'lik yardımlar da veriliyor. Peki 500 bin TL'lik destek paketinden kimler yararlanabilecek? SGK/Vergi Uzmanı Murat Bal, şartları ve tüm detayları açıkladı.
Sosyal yardım desteği artırıldı. Yeni atılan adımlar kaspamında yaşlılardan, engellilere hatta ev sahibi olmak isteyenlere kadar birçok kişiye yönelik destekler artırıldı. Söz konusu yardımlar kapsamında 500 bin liralık bir destek de söz konusu. Yaşlı, engelli, dul ve yetimlere verilen destekler atırılırken, konut edinme yardımında da rakam 500 bin TL'ye kadar çıktı.
ATV Haber'e konuşan SGK/Vergi Uzmanı Murat Bal, sosyal yardım desteğinin detaylarını açıkladı. Özellikle sosyal yardımların şu anda vatandaşlarlar açısından büyük bir imkan oluşturduğunu belirten Bal, söz konusu destek paketiyle ilgili "Basit onarımdan itibaren başlıyor.
Kapsamlı onarım, prefabrik ev yapımı ve betronerme ev yapımı şeklinde sosyal yardımlar içinden hak sahibi olabilir vatandaşlarımız" diye konuştu.