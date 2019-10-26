Ev kirası olay olan Aleyna Tilki'nin yatak pozu sosyal medyaya damga vurdu!
Amerika'ya taşınan Aleyna Tilki'nin ev kirasının ardından yatak pozu konuşuldu. Sosyal medyada beğeni yağmuru yaşandı.
Türkiye'den ayrılarak Amerika'da yaşamaya başlayan Aleyna Tilki, son olarak Amerika'da Hollywood yıldızlarına komşu olduğu evin kirası ile gündeme gelmiş, annesinden ev kirası hakkında uyarı aldığı konuşulmuştu.
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Sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla da sık sık adından söz ettiren Aleyna Tilki, ev kirasının ardından ise yine bir Instagram paylaşımıyla olay oldu.
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Son paylaşımını yataktan yapan Aleyna Tilki, paylaşımıyla takipçilerini mest edince Tilki'nin fotoğrafına beğeni yağdı. Ayrıca hayranları yorum yapmadan da geçemedi.
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Genç yaşta klipte oynayarak şarkı söylemeye başlayan ve eğitimine Amerika'da devam etmeye karar veren Aleyna'nın evinin aylık kirası ise herkesi şaşırttı.
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