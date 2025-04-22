Ev kadınları emekli olacak! Detaylar belli oldu, ödemeler nasıl yapılacak sigorta primi...
Ev kadınlarına emeklilik müjdesi... Aile yılı kapsamında hazırlanan projeye göre, daha önce sigorta girişi olsun ya da olmasın başvuruda bulunan ev kadınları her ay sigorta primini yatırarak emekli olabilecek. İşte tüm detaylar...
Aile yılı kapsamında ev kadınlarına yönelik önemli bir proje hazırlık aşamasında. Star Haber Onur Aksoy'un haberine göre Aile Koruma Kalkanı paketi kapsamında yer alan projeye göre, ev kadınlarına sosyal güvence ve emeklilik hakkı tanınması planlanıyor.
KİMLER YARARLANACAK?
Daha önce sigorta girişi olsun ya da olmasın 18 yaşını doldurmuş ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olan tüm ev kadınları bu haktan yararlanabilecek.
Projede en kritik ayrıntı ise devlet desteği. Ödenecek aylık primlerin 3'te birini devlet karşılayacak. Emeklilik için gerekli olan 15 yıllık ödemede devlet desteği bugünkü asgari ücretle 500 bin lirayı bulacak.
HER AY ÖDEME YAPACAKLAR
Başvuruda bulunan ev kadınları, isteğe bağlı sigorta ile kayıt olacak. Söz konusu sigorta Bağ-Kur kapsamında sayılacak.