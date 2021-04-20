Ev işi yapmak hafızayı güçlendiriyor, demansı önlüyor!

Fiziksel aktivite demansı önlüyor

Demans, hafıza ve benzeri zihinsel yeteneklerin bozulması oluşan hastalıklara verilen genel bir isim. Bilim insanlarına göre, eğlence amaçlı fiziksel aktivitenin demansı önlediğine ve beyin sağlığını etkilediğine dair pek çok kanıt olsa da, temizlik gibi daha sıradan günlük aktivitelerin etkileri şimdiye kadar çok daha az anlaşılıyordu.