Ev işi yapmak hafızayı güçlendiriyor, demansı önlüyor!
Kanadalı bilim insanları toz almak, temizlik yapmak gibi ev işlerinin hafızayı güçlendirip demans hastalığını önlediğini ortaya koydu.
Kanadalı bilim insanlarının araştırması, ev işlerine daha fazla zaman harcayan yaşça olgun yetişkinlerin beyin boyutunun daha büyük olduğunu ve bunun da bilişsel sağlığın güçlü bir göstergesi olduğunu ortaya çıkardı.
Yaptıkları araştırmada; temizlik yapmanın, eşyaları toplamanın, yemek pişirmenin ve bahçe işleri dahil bu işlerin tümünün insan beyni için bir egzersiz niteliğinde olup bazı hastalıkları önlemede yardımcı olabileceğini gösterdi.
Fiziksel aktivite demansı önlüyor
Demans, hafıza ve benzeri zihinsel yeteneklerin bozulması oluşan hastalıklara verilen genel bir isim. Bilim insanlarına göre, eğlence amaçlı fiziksel aktivitenin demansı önlediğine ve beyin sağlığını etkilediğine dair pek çok kanıt olsa da, temizlik gibi daha sıradan günlük aktivitelerin etkileri şimdiye kadar çok daha az anlaşılıyordu.
Ev işlerinin faydalarının vurgulanması; yaşça olgun yetişkinlere daha gerçekçi ve düşük riskli bir fiziksel aktivite biçimi önererek onları daha aktif olmaya motive edebileceği belirtildi.