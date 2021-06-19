Ev hanımlarına emeklilik imkanı geldi! Hem de çok düşük primlerle emekli nasıl olunur?

İsteğe bağlı sigorta ile 5.400 prim günüyle emekli olma imkânı bulunuyor. Bu kapsamda eksik günlerini yapılandıranlar emeklilik hakkı kazanacak. Hükümet, hiçbir sigorta başlangıcı olmayan ev kadınlarının isteğe bağlı sigorta primini yatırarak emekli olmalarını teşvik ediyor.