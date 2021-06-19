Ev hanımlarına emeklilik imkanı geldi! Hem de çok düşük primlerle emekli nasıl olunur?
Hükümet, hiçbir sigorta başlangıcı olmayan ev kadınlarının isteğe bağlı sigorta primini yatırarak emekli olmalarını teşvik ederken, düşük primle emeklilik yolu da açıldı... Bir de o borçlara af ve yapılandırma getirildi...
Milyonların nefes aldığı barış yasası ile ev kadınlarından kısmi çalışanlara kadar geniş bir kesimi ilgilendiren "isteğe bağlı, topluluk sigorta primlerine ilişkin borçlar" da yapılandırılıyor.
Yapılandırma Kanunu Nisan 2021 ve önceki aylara ilişkin olup başvuru tarihi itibarıyla ödeme imkânı ortadan kalkmayan isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primlerinin de yapılandırılmasına olanak veriyor.
İsteğe bağlı sigorta ile 5.400 prim günüyle emekli olma imkânı bulunuyor. Bu kapsamda eksik günlerini yapılandıranlar emeklilik hakkı kazanacak. Hükümet, hiçbir sigorta başlangıcı olmayan ev kadınlarının isteğe bağlı sigorta primini yatırarak emekli olmalarını teşvik ediyor.
Babasından dul aylığı alan kadınlara "ev sigortası" hakkı verilirken, bugüne kadar isteğe bağlı sigorta yaptıran ev kadınlarının sayısı 300 bini geçti. Bu kapsamda sigortasını başlatan ancak primini yatıramayanların primlerini bir yıl içinde ödemesi gerekiyor.