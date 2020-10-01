Ev ev dolaşıyorlar! Seslerinin düzelmesi için 2 dakika bekliyorlar

8 saat boyunca koruyucu kıyafet içinde mücadele veriyorlar

Korona virüs vak'aları ile temas eden ve semptomları gösteren kişilerden de numune alan ekipler, günde yaklaşık 8 saat koruyucu kıyafet ile sokak sokak geziyor. Hava sıcaklığı nedeni ile koruyucu kıyafetler nedeni ile büyük zorluk çeken ekipler, tüm zorluklara rağmen korona virüs ile mücadelelerinden taviz vermiyor. İzmit ilçesinde faaliyet gösteren filyasyon ekibinde yer alan Hemşire Nihal Yüksel, tüm zorluklara rağmen mücadeleyi bırakmadıklarını belirterek, vatandaşlardan sosyal mesafe kurallarına uyup gerekli önlemleri almalarını istedi.