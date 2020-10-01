Ev ev dolaşıyorlar! Seslerinin düzelmesi için 2 dakika bekliyorlar
KOCAELİ'de koronavirüsle ön cephede savaşan filyasyon ekipleri yaşadıkları zorlukları anlattı.
Filyasyon ekipleri, korona virüs test sonuçları pozitif çıkan vak'aların evlerine giderek hastanın bilgilendirilmesi, temaslı kişilerin belirlenmesi için canla başla görev yapıyor. Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan filyasyon ekipleri, kent genelinde virüsün önüne geçmek için test sonuçları pozitif çıkan hastaları yalnız bırakmıyor.
Kocaeli’de korona virüs test sonuçları pozitif çıkan vatandaşlar ilk olarak ilçe sağlık müdürlükleri bünyesinde kurulan birimdeki hekimler tarafından telefonla aranarak bilgilendiriliyor. Daha sonra filyasyon ekipleri pozitif olan vak'anın evine giderek, hastanın ek hastalığı olması durumunda uzman hekimlere başvurarak hasta kişiye ilaçları veriyor.
Ekipler, pozitif olan vak'anın temas ettiği kişileri de sisteme dahil ederek takibe alıyor.
8 saat boyunca koruyucu kıyafet içinde mücadele veriyorlar
Korona virüs vak'aları ile temas eden ve semptomları gösteren kişilerden de numune alan ekipler, günde yaklaşık 8 saat koruyucu kıyafet ile sokak sokak geziyor. Hava sıcaklığı nedeni ile koruyucu kıyafetler nedeni ile büyük zorluk çeken ekipler, tüm zorluklara rağmen korona virüs ile mücadelelerinden taviz vermiyor. İzmit ilçesinde faaliyet gösteren filyasyon ekibinde yer alan Hemşire Nihal Yüksel, tüm zorluklara rağmen mücadeleyi bırakmadıklarını belirterek, vatandaşlardan sosyal mesafe kurallarına uyup gerekli önlemleri almalarını istedi.