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Ev demeye bin şahit gerek! Dünyanın en tuhaf tasarımına sahip 10 evi

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Ev demeye bin şahit gerek! Dünyanın en tuhaf tasarımına sahip 10 evi

Fotoğraf makinesi, patates, saksı, ufo... Bunların hepsi normal birer kelime gibi gelse de aslında hepsinin bir ortak noktası var: Ev tasarımı...

Ev demeye bin şahit gerek! Dünyanın en tuhaf tasarımına sahip 10 evi

Airbnb şirketi 'OMG!' isimli projesi kapsamında oldukça ilginç tasarımlı evlerin fotoğraflarını paylaştı. Görenlerin ev olduğunu anlaması bir hayli uzun süre aldığı evler, sosyal medyada oldukça ilgi gördü. İşte dünyanın en ilginç tasarımlı 10 evi.

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Ev demeye bin şahit gerek! Dünyanın en tuhaf tasarımına sahip 10 evi

GALLER - Toby tarafından tasarlanan UFO Ev

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Ev demeye bin şahit gerek! Dünyanın en tuhaf tasarımına sahip 10 evi

ABD – Kimberly S. Tarafından tasarlanan Dağ Lastiği Ev

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Ev demeye bin şahit gerek! Dünyanın en tuhaf tasarımına sahip 10 evi

ABD – Orien R. Tarafından tasarlanan Futbol Topu Ev

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