Ev demeye bin şahit gerek! Dünyanın en tuhaf tasarımına sahip 10 evi
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Fotoğraf makinesi, patates, saksı, ufo... Bunların hepsi normal birer kelime gibi gelse de aslında hepsinin bir ortak noktası var: Ev tasarımı...
Airbnb şirketi 'OMG!' isimli projesi kapsamında oldukça ilginç tasarımlı evlerin fotoğraflarını paylaştı. Görenlerin ev olduğunu anlaması bir hayli uzun süre aldığı evler, sosyal medyada oldukça ilgi gördü. İşte dünyanın en ilginç tasarımlı 10 evi.
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GALLER - Toby tarafından tasarlanan UFO Ev
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ABD – Kimberly S. Tarafından tasarlanan Dağ Lastiği Ev
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ABD – Orien R. Tarafından tasarlanan Futbol Topu Ev
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