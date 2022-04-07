Ev, araba teklif edenler var! Hiçbirine paha biçemiyor hedefi 5 bin adet

Paha biçemediği formalar için ev ve araba teklif edenlerin olduğunu aktaran Cengiz, "En ilginç olay ise buradaki formalar için şaka da olsa böbreğini teklif eden kişi oldu. Trabzonspor forması için ise evini, arabasını teklif edenler oldu. Bunlara biz parasal olarak hiç değer biçmedik ve o gözle de bakmıyoruz. Hepsinde bir yaşanmışlık olduğu için, hepsi birer tarih olduğu için bizim gözümüzde parasal olarak değeri paha biçilemez" dedi.