Ev, araba teklif edenler var! Hiçbirine paha biçemiyor hedefi 5 bin adet
1985 yılında Sakaryaspor'un ilk formasını alarak koleksiyon serüvenine başlayan 45 yaşındaki Abdulkadir Cengiz, dünya takımlarına ait yaklaşık 3 bin formayı iş yerindeki 75 metrekarelik alanda sergiliyor. Hedefinin 5 bin forma biriktirebilmek olduğunu söyleyen Cengiz, "Trabzonspor forması için ise evini, arabasını teklif edenler oldu" dedi.
Sakarya'da özel bir firmada yöneticilik yapan Abdulkadir Cengiz, 37 yıldır biriktirdiği yaklaşık 3 bin formayı iş yerinde sergiliyor. 1985 yılında Sakaryaspor'a ait ilk formasını alarak koleksiyon serüvenine başlayan Cengiz, formalarını sergileyebilmek için harekete geçti. İş yerinde adeta müze haline getirdiği bölümde özenle baktığı formalarını her gün temizleyip kontrollerini yapan Cengiz, dünya takımlarının formalarını iş yerindeki 75 metrekare alanda tutuyor.
Başarılı futbolcuların giymiş olduğu formaları sergilediğini aktaran Cengiz, "Aklınıza gelebilecek tüm takımların hatta 2. Lig takımlarının da formaları bizde mevcut. Maksadımız futbolseverlerin ve bu işe gönül verenlerin bu ortamı görüp, bu işten haz almaları. Sonuçta burada hepsinde bir yaşanmışlık var ve bunları değerli kılan da o yaşanmışlıktır. Şu an benim elde ettiğim en eski formam 1974’ten kalma.
Yani neredeyse yarım asırlık bir forma, burada bir tarih biriktiriyoruz. Bunlar bizim gözümüzde bir hazine. Yatak altında, sandıklarda, gardıropta veya askıda durduğunda alıp bakamıyor, sevemiyor, ilgilenilmiyor ve o tarihi yaşanmışlığı yaşayamıyor, hissedemiyorsunuz. Hedefim daha büyük, daha geniş bir yerde müze konsepti tarzında 5 bin formayı sergilemek" diye konuştu.
Paha biçemediği formalar için ev ve araba teklif edenlerin olduğunu aktaran Cengiz, "En ilginç olay ise buradaki formalar için şaka da olsa böbreğini teklif eden kişi oldu. Trabzonspor forması için ise evini, arabasını teklif edenler oldu. Bunlara biz parasal olarak hiç değer biçmedik ve o gözle de bakmıyoruz. Hepsinde bir yaşanmışlık olduğu için, hepsi birer tarih olduğu için bizim gözümüzde parasal olarak değeri paha biçilemez" dedi.