Eurovision'da Madonna sürprizi

Amerikalı şarkıcı Madonna, bu yıl İsrail’de yapılacak Eurovision Şarkı Yarışması finalinde şarkı söyleyecek.

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“Pop müziğin kraliçesi” olarak anılan Madonna’nın, İsrail’in Tel Aviv kentinde yapılacak 2019 Eurovision Şarkı Yarışması’nda sahne alacağı iddiaları kesinlik kazandı.

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Eurovision'da Madonna sürprizi - Sayfa 2

14 ve 18 Mayıs tarihlerinde 43 ülkenin katılımıyla gerçekleşecek olan yarışmada Madonna sahneye çıkarak iki şarkı seslendirecek.

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Eurovision'da Madonna sürprizi - Sayfa 3

Ünlü şarkıcı, 18 Mayıs’taki finalde gerçekleştireceği sahne performansında, bir klasikleşmiş şarkısını bir de yeni şarkısını söyleyecek. Madonna’nın bu yıl yeni albümünü çıkarması da bekleniyor.

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Eurovision'da Madonna sürprizi - Sayfa 4

Madonna’ya, Eurovision Şarkı Yarışması’nda sahne alması için Kanadalı milyarder iş insanı Sylvan Adams tarafından bir milyon dolar teklif edildiği iddia edilmişti.

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