Eurovision'da İsrail krizi! Ev sahibi Fransa'nın hayranlığı ortaya çıktı..

GELECEK YIL VİYANA'DA YAPILACAK

Geçtiğimiz mayısta düzenlenen yarışmada İsrail, Yuval Raphael ile halk oylamasında birinci, genel sıralamada ise ikinci olmuştu. Jüri puanlarıyla birinciliği Avusturya kazanmış ve 2026 Eurovision'un Viyana'da yapılması planlanmıştı. Ancak İsrail'in yarışmadaki varlığına yönelik tartışmalar sürerken, Eurovision tarihinde en siyasi boykot dalgası yaşanabileceği konuşuluyor.