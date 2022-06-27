Eurovision birincisi, şarkılarını Ukraynalı çocuklar için Antalya'da söyleyecek!

Şarkıcı Jamala, “Ukrayna’daki savaş yüzünden milyonlarca kadın, çocuk ve yaşlı ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Türkiye’ye de binlerce kadın ve çocuk geldi. Bu çocuklar arasında yaklaşık 2 bin refakatsiz çocuk da bulunuyor. Bu konserimizle onlara destek olmak ve mutlu etmek istiyoruz.