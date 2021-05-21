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Eurovision açıklamasıyla tepki çeken Hadise Açıkgöz aralarındaki diyaloğu yayımladı

Eurovision açıklamasıyla tepki çeken Hadise Açıkgöz aralarındaki diyaloğu yayımladı

BELÇİKA'daki radyo programında Eurovision açıklamaları yapan Hadise, tepki çekince açıklama yaptı.

Eurovision açıklamasıyla tepki çeken Hadise Açıkgöz aralarındaki diyaloğu yayımladı

Pandemi nedeniyle uzun bir süre Türkiye'de vakit geçirmek zorunda kalan Hadise, anne ve babasını geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda ziyarete Belçika'ya gitti. Güzel şarkıcı, Belçika'ya gitmişken de bir radyo programına katıldı ve burada yaptığı bir Eurovision açıklaması Türkiye'de tepki çekti.

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Eurovision açıklamasıyla tepki çeken Hadise Açıkgöz aralarındaki diyaloğu yayımladı

Hadise, MNM Radyo'da Peter Van de Veire'in programına konuk oldu. 'Belçika adına Eurovision Şarkı Yarışması'na neden katılmayayım ki? Belçika için Eurovision'a gitmek istiyorum ama kimse bana teklif etmedi' açıklamasında bulundu.

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Eurovision açıklamasıyla tepki çeken Hadise Açıkgöz aralarındaki diyaloğu yayımladı

Hadise'nin açıklamasının ardından sosyal medya kullanıcılarının bazıları tepki gösterdi. Aldığı tepkilerin ardından yeni bir açıklama paylaşan Hadise, sunucu ile arasında geçen diyaloğu paylaştı.

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Eurovision açıklamasıyla tepki çeken Hadise Açıkgöz aralarındaki diyaloğu yayımladı

Hadise, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Geçtiğimiz gün Belçika MNM Radyo Kanalı'nda katıldığım programla ilgili düzeltme...

Geçen diyalog tam olarak şu şekildeydi;

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