Eurovision açıklamasıyla tepki çeken Hadise Açıkgöz aralarındaki diyaloğu yayımladı

Pandemi nedeniyle uzun bir süre Türkiye'de vakit geçirmek zorunda kalan Hadise, anne ve babasını geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda ziyarete Belçika'ya gitti. Güzel şarkıcı, Belçika'ya gitmişken de bir radyo programına katıldı ve burada yaptığı bir Eurovision açıklaması Türkiye'de tepki çekti.