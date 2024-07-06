EURO 2024'te Türkiye, Hollanda ile çeyrek finalde karşılaşacak! Muhtemel 11'ler...
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) büyük bir mücadeleye çıkacak. Çeyrek finalde Hollanda ile karşı karşıya geleceğimiz maçta, millilerimiz tarihi bir zafer için sahada bulunacak. İşte muhtemel 11'ler ve maç hakkında bilinmesi gereken tüm detaylar...
2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde A Milli Takımımız, Hollanda ile kozlarını paylaşacak. Almanya'da gerçekleştirilen şampiyonada son 8 takım arasına girmeyi başaran Türkiye, Hollanda engelini de aşarak yarı finale yükselmeyi hedefliyor.
Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak bu kritik karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak. Heyecan dolu mücadele TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.
Hollanda ile Türkiye arasındaki karşılaşmada, Fransız hakem Clement Turpin düdük çalacak. Turpin'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Nicolas Danos ve Benjamin Pages yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi, Almanya Futbol Federasyonundan Felix Zwayer olacak. Karşılaşmada Fransız Jerome Brisard ise VAR görevini üstlenecek.
Türkiye grubu ikinci sırada tamamladı, Avusturya'yı eledi
Ay-yıldızlı ekip; Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile birlikte yer aldığı F Grubu'nu 2 galibiyet ve 1 yenilgi ile Portekiz'in ardından ikinci sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırdı. Milli takım, bu turda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.