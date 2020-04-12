Eugenie Bouchard söyledikleriyle yine gündem oldu
Dünyanın koronavirüs ile mücadele verdiği günlerde Kanadalı tenisçi Eugenie Bouchard, yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve yaptığı paylaşımlarla zaman zaman gündem olan Eugenie Bouchard, koron virüsü salgını sırasında yaptığı paylaşımla da dikkatleri çekiyor.
114
Bouchard geçtiğimiz günlerde Twitter'dan, "Şikayet ettiğimden değil ancak bir erkek arkadaşımla karantinaya girseydim daha eğlenceli olurdu gibi hissediyorum" şeklinde bir paylaşım yapmıştı.
214
Bu paylaşımın ardından binlerce mesaj aldığını söyleyen güzel tenisçi, dünya Twitter gündeminde 5. sıraya kadar yükselmiş ve sonraki açıklamasında, "Menajerim benimle çıkmak için binlerce özgeçmiş gönderdiğinizi söyledi. Artık durmalısınız" demişti.
314
Bouchard son olarak ünlü spor spikeri Allie LaForce'un Instagram canlı yayınına konuk oldu ve yine adından söz ettirmeyi başardı.
414