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Etna Yanardağı patladı: Turistler panik halinde kaçmaya başladı

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Etna Yanardağı patladı: Turistler panik halinde kaçmaya başladı

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV) Katanya Şubesi Etna Gözlemevi'nin verdiği bilgiye göre, Etna Yanardağı'nın 2 bin 900 metre yükseklikteki güneydoğu kraterinin bir bölümünde meydana gelen çökme sonucu volkanik patlama yaşandı.

Etna Yanardağı patladı: Turistler panik halinde kaçmaya başladı - Resim: 1

İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunan Etna Yanardağı, şiddetli bir şekilde patlayarak gökyüzünde dev bir kül bulutu meydana getirdi, turistler kaçıyor.

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Etna Yanardağı patladı: Turistler panik halinde kaçmaya başladı - Resim: 2

Daily Mail'in haberine göre, patlama anında bölgede bulunan turistler korku içinde kaçışırken, yetkililer bölgedeki güvenlik önlemlerini artırdı.

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Etna Yanardağı patladı: Turistler panik halinde kaçmaya başladı - Resim: 3

Patlama, yanardağın aktif kraterlerinden birinde meydana geldi ve gökyüzünde kilometrelerce yükselen kül bulutları, çevredeki yerleşim yerlerini tehdit etti.

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Etna Yanardağı patladı: Turistler panik halinde kaçmaya başladı - Resim: 4

UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI

Yerel yetkililer, havacılık güvenliği için uçuş uyarısı yayınlarken, Catania Havalimanı'nda bazı uçuşlar geçici olarak askıya alındı.

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