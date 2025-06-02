Etna Yanardağı patladı: Turistler panik halinde kaçmaya başladı
İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV) Katanya Şubesi Etna Gözlemevi'nin verdiği bilgiye göre, Etna Yanardağı'nın 2 bin 900 metre yükseklikteki güneydoğu kraterinin bir bölümünde meydana gelen çökme sonucu volkanik patlama yaşandı.
İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunan Etna Yanardağı, şiddetli bir şekilde patlayarak gökyüzünde dev bir kül bulutu meydana getirdi, turistler kaçıyor.
Daily Mail'in haberine göre, patlama anında bölgede bulunan turistler korku içinde kaçışırken, yetkililer bölgedeki güvenlik önlemlerini artırdı.
Patlama, yanardağın aktif kraterlerinden birinde meydana geldi ve gökyüzünde kilometrelerce yükselen kül bulutları, çevredeki yerleşim yerlerini tehdit etti.
UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI
Yerel yetkililer, havacılık güvenliği için uçuş uyarısı yayınlarken, Catania Havalimanı'nda bazı uçuşlar geçici olarak askıya alındı.