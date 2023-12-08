Etkisi şok etti, her sabah kahvaltıda 3 adet yeşil biber yerseniz ne olur?
İçindeki yüklü C vitaminiyle en faydalı sebzelerden biri olan yeşil biber, hem yemek ve salatalarımızda hem de çiğ olarak tüketilebiliyor. Uzmanlar her gün kahvaltıda yeşil biber tüketilmesini öneriyor. İşte yeşil biberin mucizevi faydaları…
İçindeki yüklü C vitaminiyle en faydalı sebzelerden biri olan yeşil biber, hem yemek ve salatalarımızda hem de çiğ olarak tüketilebiliyor. Uzmanlar her gün kahvaltıda yeşil biber tüketilmesini öneriyor. İşte yeşil biberin mucizevi faydaları…
Yeşil biber yemeklerimizin ve salatalarımızın olmazsa olmaz sebzelerinden biri. Çok güçlü bir antioksidan kaynağı olan yeşil biber, lif bakımından da oldukça zengin.
Durum böyleyken uzmanlar daha sık yeşil biber tüketilmesi gerektiğini vurguluyor. Özellikle kahvaltıda çiğ olarak tüketilen yeşil biberin daya faydalı olduğu belirtiliyor. Peki her gün üç adet çiğ yeşil biber yemenin vücudumuza etkileri neler?
· Cilt hücrelerini besleyerek hızlı yaşlanmanın önüne geçer
· Vücuttaki zararlı bakterilerin hızla dışarı atılmasını sağlar
· Günlük C vitamini ihtiyacımızı karşılar
· Antioksidan özelliğiyle vücudumuzu zararlı bakterilere karşı korur