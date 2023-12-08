Etkisi şok etti, her sabah kahvaltıda 3 adet yeşil biber yerseniz ne olur?

İçindeki yüklü C vitaminiyle en faydalı sebzelerden biri olan yeşil biber, hem yemek ve salatalarımızda hem de çiğ olarak tüketilebiliyor. Uzmanlar her gün kahvaltıda yeşil biber tüketilmesini öneriyor. İşte yeşil biberin mucizevi faydaları…