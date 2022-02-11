Etkisi 3 gün sürecek! 'Fırsat zamanı' diyen Dinçer Güner uyardı: İşte 2022 burç yorumları...
Astroloji uzmanları Dinçer Güner ve Murat İpek Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burç yorumlarını yazdı.
Astroloji uzmanı Dinçer Güner bugünkü paylaşımında şu uyarılarda bulundu: Merkür ile Pluton arasında destekleyici bir görünüm olacak. Etki süresi +/- 3 gün. Konsantrasyon gerektiren bir konuya rahatlıkla odaklanıp, enine boyuna inceleyebileceğiniz bir transittir.
Psikolojik konularla ilgilenmek, terapi almak veya gizemli konulara yönelmek için iyi bir fırsattır. Kayıp bir şeyi arayıp bulmak veya bir sırrı ortaya çıkarmak daha kolay olacaktır.
Düşünce gücünüzle etkilemek ve başkalarının görüşlerini değiştirmek için etkili olabilirsiniz. İşlerinizde size odaklanma gücü verecek bu açı kalıbı sayesinde düşüncelerinizi toparlayıp, iradenizi ortaya koyabilirsiniz.
Uzun zamandır aklınızda olan bir konuyu konuşmak, tartışmak ve ifadenizi etkin kılmak için işe yarayacak bir transittir
İşte günlük burç yorumları...