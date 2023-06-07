Etiyopyalı kadın, Türk bisikletçiyi beyzbol sopasıyla öldürüp cesedini miting alanında yaktı!
İSTANBUL'da vahşet! Bisikletliler Derneği üyesi Halil Özdemir, buluşmak için gittiği Etiyopya uyruklu M.E.H. tarafından beyzbol sopasıyla öldürüldüğü ve Kazlıçeşme'deki miting alanında cesedinin yakıldığı belirlendi. Gözaltına alınan kadın cinayetin nedenini anlattı.
Bisikletliler Derneği üyesi Halil Özdemir, geçen 9 Mayıs'ta esrarengiz şekilde ortadan kayboldu. Özdemir'in kardeşi emniyete giderek yardım istedi. Ağabeyinin Eyüpsultan'daki evinden bisikletine binerek ayrıldığını, daha sonra haber alamadıklarını söyledi.
Polis Özdemir'i ararken, 11 Mayıs'ta Zeytinburnu’ndaki Kazlıçeşme Mahallesi'nde yakılarak öldürülmüş bir kişinin cesedi bulundu. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cesedin Halil Özdemir'e ait olduğunu belirledi.
Bisikleti bulunamadı
Yapılan araştırmada, Özdemir'in sert bir cisimle başına vurularak öldürüldüğü ve sonra da cesedinin yakıldığı belirlendi. Özdemir'in bisikleti ise bulunamadı.
Cinayet Büro uzmanları, önce Halil Özdemir'in gasp edilmiş olabileceğini değerlendirdi. Yapılan araştırmada, Özdemir'in Fatih'te bir kadınla buluşmak için evinden ayrıldığı anlaşıldı.