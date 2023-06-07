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Etiyopyalı kadın, Türk bisikletçiyi beyzbol sopasıyla öldürüp cesedini miting alanında yaktı!

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Etiyopyalı kadın, Türk bisikletçiyi beyzbol sopasıyla öldürüp cesedini miting alanında yaktı!

İSTANBUL'da vahşet! Bisikletliler Derneği üyesi Halil Özdemir, buluşmak için gittiği Etiyopya uyruklu M.E.H. tarafından beyzbol sopasıyla öldürüldüğü ve Kazlıçeşme'deki miting alanında cesedinin yakıldığı belirlendi. Gözaltına alınan kadın cinayetin nedenini anlattı.

Etiyopyalı kadın, Türk bisikletçiyi beyzbol sopasıyla öldürüp cesedini miting alanında yaktı!

Bisikletliler Derneği üyesi Halil Özdemir, geçen 9 Mayıs'ta esrarengiz şekilde ortadan kayboldu. Özdemir'in kardeşi emniyete giderek yardım istedi. Ağabeyinin Eyüpsultan'daki evinden bisikletine binerek ayrıldığını, daha sonra haber alamadıklarını söyledi.

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Etiyopyalı kadın, Türk bisikletçiyi beyzbol sopasıyla öldürüp cesedini miting alanında yaktı!

Polis Özdemir'i ararken, 11 Mayıs'ta Zeytinburnu’ndaki Kazlıçeşme Mahallesi'nde yakılarak öldürülmüş bir kişinin cesedi bulundu. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cesedin Halil Özdemir'e ait olduğunu belirledi.

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Etiyopyalı kadın, Türk bisikletçiyi beyzbol sopasıyla öldürüp cesedini miting alanında yaktı!

Bisikleti bulunamadı

Yapılan araştırmada, Özdemir'in sert bir cisimle başına vurularak öldürüldüğü ve sonra da cesedinin yakıldığı belirlendi. Özdemir'in bisikleti ise bulunamadı.

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Etiyopyalı kadın, Türk bisikletçiyi beyzbol sopasıyla öldürüp cesedini miting alanında yaktı!

Cinayet Büro uzmanları, önce Halil Özdemir'in gasp edilmiş olabileceğini değerlendirdi. Yapılan araştırmada, Özdemir'in Fatih'te bir kadınla buluşmak için evinden ayrıldığı anlaşıldı.

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