Etiyopyalı çocuğu evlat edinmişti! Esra Akkaya yıllar sonrailk kez paylaştı
Bir döneme damga vuran dizilerde boy gösteren Esra Akkaya aldığı kararla dikkat çekmişti. Oyuncu Esra Akkaya, Etiyopya'dan evlat edindiği oğlu Can Alex ile çekilen bir fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. İşte anne oğulun çok özel kareleri...
Bir dönemin fenomen dizisi 'Mahallenin Muhtarları'nda canlandırdığı 'Şirin' karakteriyle hafızalara kazınan Esra Akkaya, 2014 yılında Etiyopya'dan evlat edindiği oğlu Can Alex ile Bodrum'da gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.
Instagram hesabından ara sıra paylaşımlar yapan Akkaya, son olarak oğlu Can ile bir karesini yayınlayarak takipçilerini şaşırttı.
Esra Akkaya'nın oğlu Can Alex'in son haline beğeni ve yorum yağdı. Takipçileri "Kocaman olmuş" diye yazdı.
