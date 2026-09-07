Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı Taylan Özgüven'in uyuşturucu raporunda şok detaylar
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Etimesgut Belediyesi Başkan Yardımcısı Taylan Özgüven hakkında uyuşturucu madde kullandığı ihbarı üzerine soruşturma başlattı. Adli Tıp raporunda Özgüven'in saç örneklerinde sentetik kannabinoid türü uyuşturucu maddeler tespit edildi.
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Etimesgut Belediyesi Başkan Yardımcısı Taylan Özgüven’in uyuşturucu madde kullandığı yönündeki ihbar, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmaya dönüştürüldü.
Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 191/1. maddesi kapsamında Ankara Adli Tıp Şube Müdürlüğü'ne sevk edilen Özgüven’den kan, kıl, idrar ve tırnak örnekleri alındı. Gerçekleştirilen incelemeler sonucunda hazırlanan Adli Tıp raporunda, Özgüven’in saç örneğinde sentetik kannabinoid türü 5F-ADB ve MDMB-INACA uyuşturucu maddelerinin bulunduğu belirtildi.