Eteğinin altını kayda aldı! Ellie Rowsell Marilyn Manson'a dair yeni iddiaları anlattı

''Eğer her zaman bu tarz şeyler yapıyorsa ne diye bu kadar yıldır festival afişlerinde ismi en başta geliyor? Başarıları sebebiyle kadın düşmanlarına geçit vermeyi ne zaman bırakacağız? Kadınlar erkeklerin egemen olduğu dünyada, yani müzik endüstrisinde kendilerini güvende hissetmeli.''