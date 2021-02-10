Eteğinin altını kayda aldı! Ellie Rowsell Marilyn Manson'a dair yeni iddiaları anlattı
Taciz haberleriyle gündemde olan Marilyn Manson hakkındaki yeni iddiaları ünlü rock solisti Ellie Rowsell anlattı.
Eski nişanlısına tecavüz ettiği ve evinde bir tecavüz odası olduğu söylenen Marilyn Manson hakkında yeni taciz iddiaları ortaya çıktı. Evan Rachel Wood'un Marilyn Manson hakkında söyledikleri ile gündeme gelmiş ve onun ardından kadınlar teker teker taciz olaylarını anlattı.
Britanyalı şarkıcı Ellie Rowsell, geçtiğimiz cumartesi günü Marilyn Manson'la yaşadıklarını anlattı. Ellie Rowsell şu ifadeleri kullandı:
''Evan Rachel Wood ve Marilyn Manson'dan hesap soranlarla dayanışma. İnsanların onu savunduğunu görmek üzücü. Manson'ın ahlaksızlığını ortalıkta sergilemesi ona kadınları istismar etme hakkı vermiyor!''
''Marilyn'le birkaç yıl önce bir festivalde sahne arkasında tanıştım. Grubuma yönelik iltifatları giderek daha da abartılı hale gelince davranışlarından şüphelenmeye başladım. Aşağıya bakıp bir GoPro'yla eteğimin altını filme aldığını görünce şoke oldum.''
''Eğer her zaman bu tarz şeyler yapıyorsa ne diye bu kadar yıldır festival afişlerinde ismi en başta geliyor? Başarıları sebebiyle kadın düşmanlarına geçit vermeyi ne zaman bırakacağız? Kadınlar erkeklerin egemen olduğu dünyada, yani müzik endüstrisinde kendilerini güvende hissetmeli.''