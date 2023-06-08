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Eteğini kaldırıp paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Hande Erçel'in mor elbisesi ve dekoltesi olay oldu

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Eteğini kaldırıp paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Hande Erçel'in mor elbisesi ve dekoltesi olay oldu

Hakan Sabancı ile Cannes Film Festivali'nde boy göstermesiyle günlerce gündemde kalan Hande Erçel o günlere dönüp yeni pozlarını paylaştı. Hande Erçel'in göğüs dekoltesi ve eteğini kaldırarak verdiği pozlar olay oldu.

Eteğini kaldırıp paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Hande Erçel'in mor elbisesi ve dekoltesi olay oldu

Yer aldığı projelerin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken Hande Erçel şimdilerde çapkınlığıyla tanınan Hakan Sabancı ile ilişki yaşıyor. İlk zamanlar aşkını gizleyen Erçel artık sevgilisini dünyaya göstermekten çekinmiyor.

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Eteğini kaldırıp paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Hande Erçel'in mor elbisesi ve dekoltesi olay oldu

Cannes Film Festivali'ne de sevgilisiyle giden oyuncu son pozlarıyla olay oldu.

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Eteğini kaldırıp paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Hande Erçel'in mor elbisesi ve dekoltesi olay oldu

Mor elbisesiyle büyük beğeni toplayan güzel oyuncu, takipçilerine 'Özledik bence, sizce?' deyince yorum yağmuruna tutuldu.

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Eteğini kaldırıp paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Hande Erçel'in mor elbisesi ve dekoltesi olay oldu

Elbisesini kaldırıp iç çamaşırının görünmesini umursamayan güzel oyuncunun pozları sosyal medyada gündem oldu.

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