'Eteğin altına elini soktu' suçlamasına Mehmet Ali Erbil'den olay yanıt
Şarkıcı ve 'TikToker' Ece Ronay'a tacizle suçlanan Mehmet Ali Erbil, Hakan Sabancı'yı ifşasıyla tanınan Aygün Aydın'ı hedef aldı. Aydın'ın kendisi hakkında konuştuğunu gören Mehmet Ali Erbil "Sen önce Sabancı olayında kendisi akla" diye yanıt verdi.
Şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı ses kayıtlarını ve mesajlarını ifşa etmiş ve ünlü komedyenden şikayetçi olmuştu. Hakkındaki taciz iddialarını kesin bir dille reddeden Erbil'le ilgili daha sonra işe Hakan Sabancı'yla karışık ilişkisiyle gündeme gelen Aygün Aydın'dan bir iddia gelmişti.
"Yan masamızda oturup arkadaşımın eteğinin altından elini sokmuştu"
Aydın Erbil ile ilgili "Lise yıllarında arkadaşımla Nişantaşı'nda kahve içerken yan masamızda oturup arkadaşımın eteğinin altından elini sokmuştu" demişti. Bu yorumu Mehmet Ali Erbil bir sosyal medya sayfasında görünce çileden çıktı.
"Sen önce Sabancı olayında kendini akla..."
Erbil bu paylaşımın altına "Sen önce Sabancı olayında kendini akla, sonra bana pislik at" yazdı
Öte yandan sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ı attığı mesajlarla taciz ettiği iddia edilen Mehmet Ali Erbil'den yeni bir hamle geldi.