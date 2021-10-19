'Eteğin altına elini soktu' suçlamasına Mehmet Ali Erbil'den olay yanıt

Şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı ses kayıtlarını ve mesajlarını ifşa etmiş ve ünlü komedyenden şikayetçi olmuştu. Hakkındaki taciz iddialarını kesin bir dille reddeden Erbil'le ilgili daha sonra işe Hakan Sabancı'yla karışık ilişkisiyle gündeme gelen Aygün Aydın'dan bir iddia gelmişti.