Et taşıyan sürücüye film gibi operasyon! Tırdan çıkanlar şaşkına çevirdi
MERSİN'de et taşıyan tıra emniyet güçleri tarafından operasyon gerçekleştirildi. İşte kare kere film gibi operasyonun o anları...
Edinilen bilgiye göre, doğu illerinden yüklediği çok miktarda etle yola çıkan 25 ACH 189 plakalı tır, Mersin’de Serbest Bölge Gişeler uygulama noktasında durduruldu.
Alınan bir istihbarat üzerine Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan tırda yapılan aramada, etlerin içinde çuvallarla uyuşturucu madde olduğu tespit edildi.
77 kilo 200 gram esrar
Bunun üzerine detaylı arama için emniyete çekilen tırda, narkotik dedektör köpeği Miror'un da katıldığı aramalarda etlerin içinde 77 kilo 200 gram esrar ele geçirildi.
Etlerin içinden esrarlar tek tek çıkarılırken, film gibi yapılan operasyon anı ise kameralara saniye saniye yansıdı.