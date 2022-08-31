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Et taşıyan sürücüye film gibi operasyon! Tırdan çıkanlar şaşkına çevirdi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Et taşıyan sürücüye film gibi operasyon! Tırdan çıkanlar şaşkına çevirdi

MERSİN'de et taşıyan tıra emniyet güçleri tarafından operasyon gerçekleştirildi. İşte kare kere film gibi operasyonun o anları...

Et taşıyan sürücüye film gibi operasyon! Tırdan çıkanlar şaşkına çevirdi

Edinilen bilgiye göre, doğu illerinden yüklediği çok miktarda etle yola çıkan 25 ACH 189 plakalı tır, Mersin’de Serbest Bölge Gişeler uygulama noktasında durduruldu.

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Et taşıyan sürücüye film gibi operasyon! Tırdan çıkanlar şaşkına çevirdi

Alınan bir istihbarat üzerine Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan tırda yapılan aramada, etlerin içinde çuvallarla uyuşturucu madde olduğu tespit edildi.

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Et taşıyan sürücüye film gibi operasyon! Tırdan çıkanlar şaşkına çevirdi

77 kilo 200 gram esrar

Bunun üzerine detaylı arama için emniyete çekilen tırda, narkotik dedektör köpeği Miror'un da katıldığı aramalarda etlerin içinde 77 kilo 200 gram esrar ele geçirildi.

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Et taşıyan sürücüye film gibi operasyon! Tırdan çıkanlar şaşkına çevirdi

Etlerin içinden esrarlar tek tek çıkarılırken, film gibi yapılan operasyon anı ise kameralara saniye saniye yansıdı.

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