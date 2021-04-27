Et beni neden olur büyümesi nasıl engellenir?
Vücutta et benlerinin çoğalmasının nedenlerinden birinin aşırı kilo olduğunu biliyor muydunuz? İşte et benleriyle ilgili merak ettiğiniz tüm bilgiler!
Et Beni Nedir?
Çoğunlukla zararsız, şikayete yol açmayan ve travmatize edilmedikçe ağrı yapmayan ve bir tür cilt lezyonu olan et beninin, her dört yetişkinden birinde olduğu düşünülür. Boyutları kişiden kişiye farklılık gösterebileceği gibi, aynı bölgede farklı boyutlarda da olabilir. Farklı bir deyişle et beni, 1 mm. çapında olabileceği gibi birkaç cm. boyutunda da olabilir. Çoğunlukla yirmi yaşından sonra oluşmaya başlayan et beni zaman içinde büyüyebilir ya da sayıca çoğalabilir.
Et Beni Neden Çıkar?
Çoğunlukla gençlik döneminde oluşan et beni, cilt üzerinde çıkıntı oluşturan ve deri altında kökü olmayan oluşumlardır. Kansere dönüşme riski taşımayan et benleri, tıbben tamamen zararsızdır. Kaşınma, zedelenme ya da sürtünme gibi etkenler olmadığı sürece kişide hiçbir yakınmaya yol açmaz. Ancak bu gibi durumların varlığında et beni, ağrı ve sızlama gibi şikayetlere neden olabilir.
Et beninin oluşmasında pek çok faktör rol oynar. Vücutta bulunan bir protein türü olan kolajen, et beni oluşumunda rol oynar. Farklı bir deyişle et beni, kolajen liflerinden ve kan damarlarından oluşur. Deri dokusunun düzensiz bir şekilde büyümesine bağlı olarak oluşan et beni, çoğunlukla genetik geçişlidir. Ailesinde et beni olan kişilerin vücutlarının aynı bölgelerinde, benzer şekilde et beni görülebilir.
Et Beni Oluşumunu Tetikleyen Faktörler
Et beninin neden oluştuğu hakkında farklı araştırmalar yapılmış olsa da bu çalışmaların tümü sınırlıdır. Ancak bu araştırmaların ışığında aşağıda sıralanan etkenlerin et beni oluşumunda rol oynadığı söylenebilir:
-Aile üyelerinde et beni varlığı,
-Gebelik,
-İnsülin direnci ya da tip-2 diyabet varlığı,
-Aşırı kilolu olmak,
-Human papilloma virüs (HPV) varlığı.