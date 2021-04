Et beni neden olur büyümesi nasıl engellenir?

Et beninin oluşmasında pek çok faktör rol oynar. Vücutta bulunan bir protein türü olan kolajen, et beni oluşumunda rol oynar. Farklı bir deyişle et beni, kolajen liflerinden ve kan damarlarından oluşur. Deri dokusunun düzensiz bir şekilde büyümesine bağlı olarak oluşan et beni, çoğunlukla genetik geçişlidir. Ailesinde et beni olan kişilerin vücutlarının aynı bölgelerinde, benzer şekilde et beni görülebilir.