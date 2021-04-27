Et beni neden olur büyümesi nasıl engellenir?

Et Beni Oluşumunu Tetikleyen Faktörler

Et beninin neden oluştuğu hakkında farklı araştırmalar yapılmış olsa da bu çalışmaların tümü sınırlıdır. Ancak bu araştırmaların ışığında aşağıda sıralanan etkenlerin et beni oluşumunda rol oynadığı söylenebilir:

-Aile üyelerinde et beni varlığı,

-Gebelik,

-İnsülin direnci ya da tip-2 diyabet varlığı,

-Aşırı kilolu olmak,

-Human papilloma virüs (HPV) varlığı.