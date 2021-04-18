Eşyalarıyla satın aldıkları eski evden hazine çıktı! Reçel kavonozlarından altın fışkırdı
FRANSA'da bir yerel belediye yenilemek için eski bir evi içindeki eşyasıyla birlikte satın aldı. Ekipler yenilemek için eve girdiklerinde bulduklarıyla şok oldu. Belediye Başkanı'nın paylaşımı olay oldu...
Fransa'nın Jura iline bağlı Morez Belediyesi yetkilileri, yenilemek için satın aldıkları eski bir evde hazine keşfetti. Görevliler, üç reçel kavanozuyla bir kasanın içinde 5 külçe altın ve yüzlerce altın sikke buldu. İçindeki eşyalarla alınan ev için 130 bin euro ödediler. Üç reçel kavanozuyla bir kasada bulunan külçe altın ve yüzlerce altın sikkenin değeri ise 650 bin euro.
Morez Belediye Başkanı Laurent Petit, üç katlı binada önceden 4 kardeşin yaşadığını söyledi. Ancak çocuğu olmayan kardeşlerin sonuncusu da geçen yıl vefat edince, bir akrabaları evi belediyeye geçen yıl 130 bin euroya (yaklaşık 1 milyon 500 bin TL) sattı. Başkan Petit anlaşma hakkında şöyle konuştu: "Ev eşyalarla ve mobilyalarla doluydu. Mülkü olduğu gibi satın almayı kabul ettik."
Öte yandan binayı yenileme planları Kovid-19 pandemisi yüzünden 2020 ilkbaharında askıya alındı. Ancak yetkililer, evdeki eşyaların tarihi bir değeri olup olmadığını kontrol etmek istedi. Belediye Başkanı keşfi şöyle anlattı:
"Bir raftaki eşyaların arkasında külçe altınlarla dolu üç kavanoz duruyordu. Şaşırtıcıydı. Şimdiye kadar hiçbirimizin eline altından bir parça geçmemişti. Külçe altınları sadece fotoğraflarda görmüştüm. Büyük olacaklarını sanmıştım. Ancak bunlar küçüktü. 1 kilogram ağırlığındaydı ve bir sigara paketi kadardı."