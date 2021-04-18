Eşyalarıyla satın aldıkları eski evden hazine çıktı! Reçel kavonozlarından altın fışkırdı

Fransa'nın Jura iline bağlı Morez Belediyesi yetkilileri, yenilemek için satın aldıkları eski bir evde hazine keşfetti. Görevliler, üç reçel kavanozuyla bir kasanın içinde 5 külçe altın ve yüzlerce altın sikke buldu. İçindeki eşyalarla alınan ev için 130 bin euro ödediler. Üç reçel kavanozuyla bir kasada bulunan külçe altın ve yüzlerce altın sikkenin değeri ise 650 bin euro.