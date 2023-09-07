Estetikten tanınmaz hale geldi! Survivor'ın Sabriye'si yeni imajıyla bambaşka biri oldu
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Türkiye'nin severek takip ettiği yarışma programı Survivor ile adını geniş kitlelere duyuran Milli sporcu Sabriye Şengül son dönemlerde yaptırdığı estetiklerle tanınmaz hale geldi.
TV8 ekranlarında yayınlanan Türkiye'nin en çok izlenen yarışma programlarından biri olan Survivor'ın eski yarışmacısı Milli sporcu Sabriye Şengül'ü görenler tanıyamıyor.
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Şengül 2017 yılında katıldığı Survivor yarışma programında duruşu ve başarılı yarışma performansı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.
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Adını tüm Türkiye'ye duyuran ünlü yarışmacı aynı zamanda Boks ve Kickboks'ta 3 Türkiye Şampiyonluğu elde etmişti.
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Yarışamadan sonra büyük bir değişim geçiren Sabriye Şengül estetikli son haliye ağızları açık bıraktı.
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