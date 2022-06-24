Estetikte annesiyle yarışıyor! Ceylan'ın kızı Melodi'nin son haline bakın

Çocuk yaşlarda sahnelere çıkan ünlü türkücü Ceylan ev alım satımı yapmaya başladı. Nam-ı diğer "Küçük Ceylan" geçtiğimiz haftalarda konuk olduğu TV programında senelerdir ev al-sat işiyle uğraştığını belirterek, "Şimdilerde inşaat işine girdim" demişti. Geçirdiği estetik operasyonlarla adından sıkça söz ettiren Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt'un değişimi gündeme damga vurdu. Son hali beğenilen ünlü türkücünün 31 yaşındaki kızı Melodi geçirdiği estetik operasyonlarıyla adeta başka biri oldu..