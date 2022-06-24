Estetikte annesiyle yarışıyor! Ceylan'ın kızı Melodi'nin son haline bakın
Çocuk yaştan beri sahnelerde olan ünlü türkücü Ceylan'ın yeni imajı ile olay olmaya devam ediyor. Geçirdiği estetik operasyonlarla adından söz ettiren Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt'un değişimi gündeme damga vurdu. Son hali oldukça beğenilen ünlü türkücünün kızı Melodi geçirdiği estetik operasyonlarıyla adeta başka biri oldu..
Çocuk yaşlarda sahnelere çıkan ünlü türkücü Ceylan ev alım satımı yapmaya başladı. Nam-ı diğer "Küçük Ceylan" geçtiğimiz haftalarda konuk olduğu TV programında senelerdir ev al-sat işiyle uğraştığını belirterek, "Şimdilerde inşaat işine girdim" demişti. Geçirdiği estetik operasyonlarla adından sıkça söz ettiren Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt'un değişimi gündeme damga vurdu. Son hali beğenilen ünlü türkücünün 31 yaşındaki kızı Melodi geçirdiği estetik operasyonlarıyla adeta başka biri oldu..
Hayranları şaştı kaldı
Geçirdiği estetik operasyonlarla gençlik yıllarındaki halinden bile genç görünen şarkıcı Ceylan sürekli değiştirdiği imajı ile yine hayranlarını şaşırtmıştı.
Asıl bombayı kızı patlattı
Ceylan'ın son hali oldukça beğenildi. Ceylan'ın değişimi konuşulurken asıl bombayı kızı Melodi patlattı. Ceylan'ın kızı Melodi geçirdiği estetik operasyonlarla başka biri oldu. İşte Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt'un son hali...
Şimdilerde 47 yaşında..
Sahnelere ilk adım attığında henüz çocuk olan 'Küçük Ceylan' şimdilerde ise 47 yaşında..