Estetiksiz halini gören şaştı kaldı! TV8 Masterchef Pelin'in aşkı ünlü şarkıcı çıktı
MasterChef'te eleme potasına ismi yazılan Pelin Zaman'ın hayatı ve kariyeri merak konusu oldu.
Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı Masterchef Türkiye'de yarışan Pelin Zaman, eleme potasına ismi yazılınca hayatı ve kariyeri merak konusu oldu.
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33 yaşındaki güzel yarışmacı, hava limanında yolcu hizmetleri memurluğu yapıyor.
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İşletme mezunu olan Pelin Zaman, 2 yıl aşçılık eğitimi aldı.
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Dünya mutfağına oldukça ilgili olan yarışmacı, ileride kendisine ait bir işletme açmak istiyor.
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