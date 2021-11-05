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Estetiksiz halini gören şaştı kaldı! TV8 Masterchef Pelin'in aşkı ünlü şarkıcı çıktı

Estetiksiz halini gören şaştı kaldı! TV8 Masterchef Pelin'in aşkı ünlü şarkıcı çıktı

MasterChef'te eleme potasına ismi yazılan Pelin Zaman'ın hayatı ve kariyeri merak konusu oldu.

Estetiksiz halini gören şaştı kaldı! TV8 Masterchef Pelin'in aşkı ünlü şarkıcı çıktı

Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı Masterchef Türkiye'de yarışan Pelin Zaman, eleme potasına ismi yazılınca hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. 

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Estetiksiz halini gören şaştı kaldı! TV8 Masterchef Pelin'in aşkı ünlü şarkıcı çıktı

33 yaşındaki güzel yarışmacı, hava limanında yolcu hizmetleri memurluğu yapıyor.

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Estetiksiz halini gören şaştı kaldı! TV8 Masterchef Pelin'in aşkı ünlü şarkıcı çıktı

İşletme mezunu olan Pelin Zaman, 2 yıl aşçılık eğitimi aldı.

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Estetiksiz halini gören şaştı kaldı! TV8 Masterchef Pelin'in aşkı ünlü şarkıcı çıktı

Dünya mutfağına oldukça ilgili olan yarışmacı, ileride kendisine ait bir işletme açmak istiyor.

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