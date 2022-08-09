Estetiklilerle dalga geçmişti! Gonca Vuslateri'nin göğüs itirafı herkesi şaşırttı
Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri bir arkadaşının nikah töreninde giydiği kıyafetin göğüs dekoltesiyle uzun süre gündem olmuştu. Ünlü oyuncu giydiği elbise hakkında muhabirlerle konuştu.
Geçtiğimiz haftalarda bir arkadaşının nikah törenine katılan ünlü oyuncu Gonca Vuslateri derin göğüs dekolteli elbisesiyle uzun süre magazin gündeminden düşmemişti. Önceki akşam Cihangir'de görüntülenen ünlü oyuncu muhabirlerle göğüs dekolteli elbisesi hakkında konuştu.
Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir nikahta iddialı tarzıyla dikkat çeken oyuncu Gonca Vuslateri Cihangir'de Pürtelaş adlı mekândan çıkarken ailesiyle görüntülendi.
Çıkışta soruları yanıtlayan Oyuncu, çok konuşulan dekoltesi sorulunca güldü: “Evet ya sormayın. Memleketin derdi bitti, benim memelerimi konuştuk 1 hafta!”
Vuslateri, sözlerine şöyle devam etti: “İnşallah herkese moral olmuşuzdur. Kusura bakmayın Estetik yaptıramadım, yer çekimine yenik düşüyoruz."