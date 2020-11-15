Estetikli faciası! Bu Tarz Benim Ayşegül Melisa Doğan'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi
Bir zamanların fenomen programı olan Bu Tarz Benim yarışmacısı Ayşegül Melisa Doğan'ın son hali görenleri şok etti.
Bu Tarz Benim programının iz bırakan yarışmacılarından olan Ayşegül Doğan, şimdilerde çok büyük bir değişim yaşadı. Boyu ve kilosu ile diğer yarışmacılar tarafından sık sık eleştiriye maruz kalan Doğan yarışmanın ardından yaşadığı değişimle herkesi dumura uğrattı.
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Ayşegül Doğan'ın Instagram hesabından yaptığı son paylaşım ise takipçilerinin de dikkatinden kaçmadı
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Günden güne değişim yaşayan Ayşegül Doğan çene estetiği sosyal medyanın diline düştü.
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Doğan'ın yaptırdığı Jawline sonrası gitgide uzayan çenesi, sosyal medya kullanıcıları tarafından tiye alındı.
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