Estetikli faciası! Bu Tarz Benim Ayşegül Melisa Doğan'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi

Bu Tarz Benim programının iz bırakan yarışmacılarından olan Ayşegül Doğan, şimdilerde çok büyük bir değişim yaşadı. Boyu ve kilosu ile diğer yarışmacılar tarafından sık sık eleştiriye maruz kalan Doğan yarışmanın ardından yaşadığı değişimle herkesi dumura uğrattı.