Estetikleri ile ünlüydü... Türkücü Ceylan Nişantaşı'nda görüntülendi...
Son yıllarda arka arkaya yaptırdığı estetik operasyonlarla büyük değişim geçiren türkücü Ceylan önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi.
Türkü Ceylan adeta gençleşti. Eski halinden eser kalmayan Ceylan estetik operasyonları ile gündemdeydi. Son halini görenler ise gözlerine inanamadı...
Aracını bir okulun otoparkına park eden sanatçı muhabirleri görünce büyük panik yaşadı. Görevlilerin kendisine siper olmasını isteyen şarkıcı, bu hareketiyle görenleri şaşırttı. Görevlinin arkasına sığınarak kaçmaya çalışsa da görüntülenmekten kurtulamayan Ceylan’ın bu sırada eliyle yan profilini kapatması dikkat çekti.
GÖRENLER TANIYAMADI
Estetik günümüzde artık sıradanlaştığından kimin estetikli kimin doğal güzel olduğunu anlamak güçleşti. Ünlü isimlerin birçoğu da güzelleşmek için neler yapıyor neler. İşte estetikli ünlüler...