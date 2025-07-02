Estetikleri ile gündem olan Gülşah Saraçoğlu Deniz Seki'nin doğum gününde görüntülendi! Bambaşka biri...
Geçtiğimiz haftalarda 9 saat süren estetik operasyonuyla bambaşka bir yüze kavuşan Gülşah Saraçoğlu, değişimiyle dikkat çekti.
Geçtiğimiz haftalarda geçirdiği estetik operasyonlar nedeniyle polis memuru tarafından tanınmayan modacı Gülşah Saraçoğlu, ilk kez kameraların karşısına çıktı. Deniz Seki'nin doğum gününe katılan Gülşah Saraçoğlu geçirdiği estetik operasyon hakkında da açıklamalarda bulundu.
Daha önce, "Doğal olan hiçbir şeyi sevmiyorum" diyen Gülşah Saraçoğlu, geçtiğimiz günlerde 9 saatlik bir operasyonla bambaşka birine dönüşmüştü.
SON PAYLAŞIMI OLAY OLDU!
Günlük yaşantısına dönen Gülşah Saraçoğlu artık bambaşka biri. Görenlerin tanımakta zorlandığı ünlü modacı son olarak sosyal medya hesabında paylaştığı kare ile kısa sürede gündem oldu.
Ünlü isimler için tasarladığı iddialı kıyafetlerin yanı sıra özel hayatıyla da sıkça magazin gündeminde yer bulan Gülşah Saraçoğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.