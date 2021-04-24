Estetikleri başını yaktı Seda Sayan'ı görenler 'Ne yaptın sen' diye sordu işte son hali
Seda Sayan, geçtiğimiz yıl canlı yayında estetik yaptırmıştı, Fransız askısı yaptıran Sayan, yine rahat duramadı. Son estetik başını yaktı, görenler, 'Ne yaptın sen?' diye sormaktan kendisini alamadı.
Şimdiye kadar birçok estetik yaptıran hatta bu estetiklerini son zamanlarda sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayınlarla milyonlara göstermekten çekinmeyen Seda Sayan, yaşlanmamayı kafasına koydu.
Yaşlanmamak için elinden geleni yapan 58 yaşındaki Sayan, sunuculuğunu üstlendiği programdaki görüntüsüyle yine gündem oldu. Sayan'ın yüzündeki değişiklik seyircinin dikkatinden kaçmadı.
Geçirdiği estetik operasyonları gizlemeyen Sayan, en son ‘Fransız Askısı’ yöntemiyle yüzünü gerdirmişti. Sayan, Liplift (dudak kaldırma) işlemi de yaptırmış, burun ve dudak arasındaki mesafeyi kısalttırmıştı.
Ünlü sunucunun burun ve dudağı arasındaki çöküntü sosyal medyanın diline düştü. Sayan, gelen tepkilerin ardından Instagram'dan video paylaşıp açıklama yaptı. Seda Sayan'a gelen yorumlardan bazıları ise şöyleydi: