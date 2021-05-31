Estetikler sonrası Seda Sayan'ı gören tanıyamadı Ajda Pekkan sandılar
Seda Sayan, burnu ile dudağı arasındaki mesafeyi kısalttırmak için de 'Dudak liftingi' yaptırmıştı. Sayan'ın son hali Ajda Pekkan'a benzedi.
Seda Sayan, Demet Akalın'la atışmasının ardından yeniden estetikleriyle magazin gündemine düştü. Geçtiğimiz yıl 'Fransız Askısı' adı verilen yöntemle yüzünü gerdiren Seda Sayan, ardından burnu ile dudağı arasındaki mesafeyi kısalttırmak için de 'Dudak liftingi' yaptırmıştı. Sayan, son halini gözler önüne serdi.
Seda Sayan, yüzünün son hali ile dikkat çekti. Takipçileri yaşlanmamak için elinden geleni yapan 58 yaşındaki Seda Sayan'ı Ajda Pekkan'a benzettiler.
Sayan'a "Ajda Pekkan konuşuyor sandım", "Kendine ne yaptın ablam?" ve "Seda Sayan nerede?" şeklinde yorumlar yaptı.
Seda Sayan, geçtiğimiz haftalarda da bir arkadaşının doğum gününe katılmıştı. Geceden fotoğraflar paylaşan Sayan'ın son görüntüsü, sosyal medyada olay olmuştu.