Estetik yaptıranlar ABD'nin korona aşısını olmasın! Dolgusu olanda iltihap yapıyor
Tüm dünyada koronavirüse yönelik aşı uygulaması devam ederken ortaya çıkan yan etki endişe yarattı. ABD'de geliştirilen Moderna'nın Covid-19 aşısı, estetik yaptıranlarda ters tepti...
Koronavirüs dünya genelinde can almaya devam ederken, aşı çalışmaları salgını bitirmek için umut vadediyor. Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ile ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), önce Pfizer-BioNTech’in geliştirdiği aşıya, ardından da Moderna’nın korona aşısına acil kullanım onayı verdi. Ancak Moderna aşısı, ortaya çıkan yeni bir yan etkiyle gündeme geldi. Söz konusu aşının yüz dolgusu yaptıran kişilerde şişlik ve iltihaplanmaya yol açtığı belirtildi.
Beklenmedik yan etki ilk değil: Pfizer-BioNTech aşısını ilk uygulayan ülke olan İngiltere’de, iki sağlık çalışanında alerjik reaksiyonlar meydana gelmiş, uzmanlar ilk aşamada alerji geçmişi olanların aşı yaptırmamasını istemişti.
Moderna, estetik yaptıran kişilerde yan etki yapıyor
Bir yan etki haberi de bu kez Moderna’nın aşısından geldi. New York Post’un haberine göre FDA Danışma Komitesi, aşının kozmetik yüz dolgusu gibi estetik müdahale yaptırmış kişilerde yan etki yaptığını duyurdu.
Klinik deneylerde ortaya çıkan yan etkiler, dolgu yapılan bölgede iltihaplanma ve şişlik olarak gözlemlendi.