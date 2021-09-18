Estetik yaptıran Türkan Şoray'ın yüzündeki değişim olay oldu! İşte Türkan Şoray'ın son hali
Türk sinemasının Sultan'ı olarak anılan usta oyuncu, senarist, yönetmen ve yazar Türkan Şoray, Fransız askısı yaptıranlar kervanına katıldı. Fazla kilolarından kurtulan ve yüzüne estetik yaptıran Şoray'ın son hali olay oldu.
Türk sinemasının 'Sultan'ı Türkan Şoray geçtiğimiz aylarda 76 yaşına basmıştı.
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20 kilo veren ve eski formuna kavuşan Türkan Şoray'ın Fransız askısı yöntemi ile de gençleştiği biliniyor.
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Katıldığı bir davette görüntülenen Türkan Şoray'ın aşırı zayıf hali dikkatlerden kaçmadı.
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Yüzündeki değişim oldukça dikkat çeken Türkan Şoray'ın son hali sosyal medyada çok konuşuldu.
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