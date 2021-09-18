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Estetik yaptıran Türkan Şoray'ın yüzündeki değişim olay oldu! İşte Türkan Şoray'ın son hali

Estetik yaptıran Türkan Şoray'ın yüzündeki değişim olay oldu! İşte Türkan Şoray'ın son hali

Türk sinemasının Sultan'ı olarak anılan usta oyuncu, senarist, yönetmen ve yazar Türkan Şoray, Fransız askısı yaptıranlar kervanına katıldı. Fazla kilolarından kurtulan ve yüzüne estetik yaptıran Şoray'ın son hali olay oldu.

Estetik yaptıran Türkan Şoray'ın yüzündeki değişim olay oldu! İşte Türkan Şoray'ın son hali

Türk sinemasının 'Sultan'ı Türkan Şoray geçtiğimiz aylarda 76 yaşına basmıştı. 

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Estetik yaptıran Türkan Şoray'ın yüzündeki değişim olay oldu! İşte Türkan Şoray'ın son hali

20 kilo veren ve eski formuna kavuşan Türkan Şoray'ın Fransız askısı yöntemi ile de gençleştiği biliniyor.

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Estetik yaptıran Türkan Şoray'ın yüzündeki değişim olay oldu! İşte Türkan Şoray'ın son hali

Katıldığı bir davette görüntülenen Türkan Şoray'ın aşırı zayıf hali dikkatlerden kaçmadı. 

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Estetik yaptıran Türkan Şoray'ın yüzündeki değişim olay oldu! İşte Türkan Şoray'ın son hali

Yüzündeki değişim oldukça dikkat çeken Türkan Şoray'ın son hali sosyal medyada çok konuşuldu.

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