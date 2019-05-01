Estetik macerası felakete dönüştü! Youtube yıldızının son hali ağızları açık bıraktı
Ekranda daha güzel görünmek için dudaklarına dolgu yerleştiren ünlü Youtube yıldızı Cassidy Valentine, tanınmaz hale geldi. Fenomen, dolgu sonrası şişmeye başlayan dudaklarının ölmekte olduğunu öğrenince “Ruh sağlığımı kaybedebilirim” dedi.
YouTube yıldızı ve blogger Cassidy Valentine, sosyal medyada binlerce takipçisi olan bir isim.
19
21 yaşındaki fenomen, ekranda daha güzel görünmek istedi ve dudaklarına dolgu yaptırmaya karar verdi.
29
Kamera önünde özgüveninin düşük olduğunu belirten bir blog yayınlamasının ardından kendisine ücretsiz dudak enjeksiyonları sunan bir klinikle temasa geçti.
39
Blogger teklifi kabul etti etmesine ama işlemleri uzman bir doktor tarafından değil bir güzellik uzmanı tarafından yapılmış olması başına bela açtı.
49