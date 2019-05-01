Estetik macerası felakete dönüştü! Youtube yıldızının son hali ağızları açık bıraktı

Estetik macerası felakete dönüştü! Youtube yıldızının son hali ağızları açık bıraktı

Ekranda daha güzel görünmek için dudaklarına dolgu yerleştiren ünlü Youtube yıldızı Cassidy Valentine, tanınmaz hale geldi. Fenomen, dolgu sonrası şişmeye başlayan dudaklarının ölmekte olduğunu öğrenince “Ruh sağlığımı kaybedebilirim” dedi.

Estetik macerası felakete dönüştü! Youtube yıldızının son hali ağızları açık bıraktı - Sayfa 1

YouTube yıldızı ve blogger Cassidy Valentine, sosyal medyada binlerce takipçisi olan bir isim.

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Estetik macerası felakete dönüştü! Youtube yıldızının son hali ağızları açık bıraktı - Sayfa 2

21 yaşındaki fenomen, ekranda daha güzel görünmek istedi ve dudaklarına dolgu yaptırmaya karar verdi.

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Estetik macerası felakete dönüştü! Youtube yıldızının son hali ağızları açık bıraktı - Sayfa 3

Kamera önünde özgüveninin düşük olduğunu belirten bir blog yayınlamasının ardından kendisine ücretsiz dudak enjeksiyonları sunan bir klinikle temasa geçti.

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Estetik macerası felakete dönüştü! Youtube yıldızının son hali ağızları açık bıraktı - Sayfa 4

Blogger teklifi kabul etti etmesine ama işlemleri uzman bir doktor tarafından değil bir güzellik uzmanı tarafından yapılmış olması başına bela açtı.

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