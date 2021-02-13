Estetik kliniğinden çıkan Serenay Sarıkaya silikon yaptırdığı iddiasıyla bomba
NİŞANTAŞI'nda bir estetik kliniğinden çıkarken görüntülenen Serenay Sarıkaya'nın tepkisi sert oldu.
Geçtiğimiz günlerde yine Nişantaşı'nda bir güzellik merkezinden çıkarken görüntülenen Serenay Sarıkaya, yeniden aynı yerden çıkarken kameraların objektifine takıldı.
Geçen sefer basın mensuplarıyla sohbet etmekten çekinmeyen Serenay, Bergen filmi hakkında hatta eski sevgilisi Cem Yılmaz hakkında konuşmuştu.
Bergen projesinin ertelendiğini ve dijital bir diziye hazırlandığını anlatan Sarıkaya, Cem Yılmaz'la biten ilişkisi hakkında da yorum yapmıştı.
Sarıkaya "Yok barışmadık, kendisi söyledi zaten. Çok normal artık. Büyütmeyelim böyle şeyleri... Bir like'tan buraya gelmesin mevzu... Yetişkin insanlarız. Görüşmüyoruz ama küs değiliz" demişti.