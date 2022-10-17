Estetik kavgası! Yüzünü yaptırdı beğenmeyince parasını isteyip ünlü estetisyeni tehdit etti
MUŞ'ta yaşayan 27 yaşındaki Doğan A., yüzündeki lekelerden kurtulmak için İstanbul'da estetik cerrahı Sevgi Ekiyor'a geldi. Estetik yaptıran erkek Doğan A., “Yüzüm daha kötü oldu” deyip parasını geri isteyerek cerrahı tehdit etti. Cerrahın şikayeti üzerine hastaya dava açıldı.
Muş'ta yaşayan 27 yaşındaki Doğan A., yüzündeki pürüz ve lekelerin alınması için estetik merkezinde tedavi olmaya karar verdi. Estetik cerrahı Sevgi Ekiyor'un İstanbul'da bulunan estetik merkezine başvuran Doğan A. tedavi için ödeme yaptı. 7 Mart'ta 'İp Askısı' adlı tedavi uygulanan Doğan A., cerrahi müdahalenin üzerinden 2 ay geçmesine rağmen herhangi bir gelişme yaşamadı.
Sabah'ın haberine göre, yüzü daha kötü olan Doğan A., estetik merkezini arayarak parasını geri istedi. Klinik görevlileri Doğan A.'nın kliniğe gelmesini istedi ancak şehir dışında yaşadığı için gelmedi.
Paramı verin yoksa başınızı yakarım
Taraflar arasında yaşanan tartışma sırasında Doğan A., "Dolandırıcılar siz zavallılara alışmışsınız. Milleti kandırmak sizin için çocuk oyuncağı değil mi? Benim paramı hemen gönderin yoksa orayı başınıza yıkarım" şeklinde mesaj gönderdi.
Aldığı tehditler üzerine estetik cerrahı Sevgi Ekiyor savcılığa suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Doğan A., hakkında soruşturma başlattı.