Estetik kavgası! Yüzünü yaptırdı beğenmeyince parasını isteyip ünlü estetisyeni tehdit etti

Muş'ta yaşayan 27 yaşındaki Doğan A., yüzündeki pürüz ve lekelerin alınması için estetik merkezinde tedavi olmaya karar verdi. Estetik cerrahı Sevgi Ekiyor'un İstanbul'da bulunan estetik merkezine başvuran Doğan A. tedavi için ödeme yaptı. 7 Mart'ta 'İp Askısı' adlı tedavi uygulanan Doğan A., cerrahi müdahalenin üzerinden 2 ay geçmesine rağmen herhangi bir gelişme yaşamadı.